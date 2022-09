Setor produtivo comemora saída da Enel e chegada da Equatorial: ‘pior que está, não fica´

Representantes do setor produtivo veem com bons olhos a venda da Enel para a Equatorial Energia. Mesmo com a variação no serviço prestado pela empresa, a expectativa é de melhoria da qualidade da rede de energia elétrica em Goiás.

Presidente da Associação Comercial, Industrial e Empresarial da Região Leste de Aparecida de Goiânia (Acirlag), o empresário Maione Padeiro comemora a mudança. “A Enel trouxe muito dessabor ao setor produtivo, com energia cara e muitas indústrias tendo que recorrer a geradores para operar. Acredito que pior que está não fica”, afirma.

Por outro lado, a Equatorial tem oscilado bastante quando o assunto é a qualidade da prestação de serviço. No ranking melhores distribuidoras do país, feito pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a empresa aparece em segundo lugar no Pará. Porém, no Maranhão, o grupo ocupa o 28ª colocação – ficando atrás da Enel.

Ainda assim, assegura o presidente da Acirlag, os empresários estão ‘esperançosos’. “Com a nova empresa, esperamos ao menos ter a oportunidade de pontuar as dificuldades e criar um canal de comunicação, diferentemente do que aconteceu com a Enel. A mudança é vista com bons olhos na nossa região”, relata.

No Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), a perspectiva é a mesma. “A Enel não vinha cumprindo as metas estabelecidas, então a perspectiva de mudança trouxe sim um certo conforto, pois tendem a trazer melhorias”, avalia o presidente da Associação das Empresas do DAIA (Assedaia), Amaury Esberard.

Hoje, os principais problemas no abastecimento do distrito estão relacionadas aos prazos de instalação, no caso de novas empresas, e ao aumento de carga para aquelas em expansão de atividades. “Quanto ao quesito instabilidade, houveram nesses últimos meses uma melhoria no serviço”, acrescenta.