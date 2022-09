Advogado quis fazer brincadeira com teste de DNA e acabou ficando sem o filho de 12 anos

A história de um advogado que quis fazer uma brincadeira com a família e acabou tendo uma descoberta complicada tem dado o que falar em Utah, estado dos Estados Unidos.

O esposo comprou um kit com teste de DNA, juntamente com a mulher. O baque veio quando leram no resultado a frase “pai desconhecido”.

O casal havia realizado fertilização in vitro, pois a esposa não conseguiu engravidar pelo método tradicional à época. Mas ambos acreditavam que o material genético utilizado para gerar o filho seria deles.

“Quando olhei para aquela página e vi a frase ‘pai desconhecido’, pensei, o que ele quer dizer com pai desconhecido, se eu sou o pai dele?”, disse o advogado à ABC 4 News.

“Tivemos que separar muitas emoções. Separamos o que é amor pelo nosso filho, que não mudou, do problema com o qual estávamos lidando”, explicou.

Depois de toda confusão, os responsáveis pelo garoto, que já tem 12 anos, encontraram o verdadeiro pai biológico, que também ficou extremamente surpreso.

Agora, ambas as famílias estão buscando por justiça contra a clínica que cometeu o erro – da troca de material genético.