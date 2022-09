Apresentadora do SBT em Goiás é agredida e tem as roupas rasgadas por usar adesivo de Lula

Apresentadora da TV Serra Dourada, afiliada do SBT em Goiás, Cacau Mila foi agredida e vítima de racismo na madrugada desta quarta-feira (28), enquanto viajava de ônibus de São Paulo para o Rio de Janeiro.

Pelos stories do Instagram, Cacau contou que sofreu agressões verbais e físicas. Por estar usando um adesivo de Lula na blusa, ela teve a roupa rasgada.

“Nunca achei que eu fosse fazer esse tipo de vídeo, porque eu nunca achei que esse tipo de coisa ia acontecer comigo. Ontem eu entrei num ônibus para ir pro Rio, com um adesivo do Lula, nem lembrei que estava com esse adesivo. Sentei, tinha uma bolsa e eu não vi. Era pra gente sentar e escolher o lugar, coloquei a bolsa do lado,”, começa.

“A mulher chegou e começou a me puxar. Ela gritou, xingou, rasgou minha roupa, puxou meu corpo. Começou a me xingar, chamar de lulista, abortista, negra, safada, vagabunda”, completou no relato compartilhado nas redes sociais.

Cacau contou que a violência só cessou quando a agressora percebeu que ela havia pego o celular para chamar a polícia. Diante da situação, a Buser providenciou um Uber para que ela chegasse ao destino final.

“Ela só parou de me agredir quando eu peguei o telefone para chamar a polícia. Foi tudo muito rápido, foi tão violento que a Buser arrumou um Uber para eu terminar a viagem do tanto que a coisa foi feia”.

Ela também pediu que militantes e eleitores do ex-presidente Lula não saiam na rua com objetos ou acessórios que possam remeter ao petista.

“Não dá para sair com adesivo na rua, infelizmente a gente vai ter que esperar tudo isso passar”.

A apresentadora também disse que possui diversos vídeos que mostram o ocorrido, além de já ter feito um boletim de ocorrência. Ela informou que também está tomando medidas judiciais.