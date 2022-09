Não é novidade que os emojis se tornaram uma nova forma de conversar nas redes sociais. No entanto, mesmo sendo conhecidos, os significados de cada um ainda são um mistério. Um deles é o emoji de mamadeira.

Bastante utilizado por muitos, os caracteres são inseridos de forma errada durante os bate-papos. Por isso, muitos usuários acabam sendo interpretados de forma errada ao utilizá-lo.

Para sanar de vez as dúvidas a respeito do significado da figurinha, o Portal 6 preparou esta matéria para você conhecer qual é o verdadeiro significado do emoji de mamadeira no WhatsApp.

Descubra o verdadeiro significado do emoji de mamadeira no WhatsApp

Embora utilizemos o WhatsApp constantemente, muitas funções, recursos e atualizações seguem sendo um enigma para muitos usuários. Um deles, são os emojis.

Desde a chegada dos caracteres ao aplicativo, as figurinhas se tornaram um item essencial na hora de bater papos com amigos e colegas da plataforma.

Apesar de serem bastante usadas, muitos desconhecem o real significado de alguns emojis e, por isso, tendem a inseri-los em contextos que não são ideais.

Um dos emoji que muitos confundem o uso, é o de mamadeira. Apesar de muitos associarem a figurinha à alimentação infantil e aos bebês, outra definição pode ser atrelada ao uso do item.

Para muitos, a figurinha é utilizada para representar pessoas imaturas e que não possuem ações correspondentes com a idade que tem.

Já para outras pessoas o caractere pode ter um sentido mais pejorativo. Isso porque muitos usuários utilizam o emoji com uma conotação sexual, no intuito de demonstrar o interesse erótico para outra pessoa.

Por conta disso, é necessário ter um certo cuidado para quem você irá mandar a figurinha, pois dependendo da pessoa e da frase, você pode acabar sendo interpretado de uma maneira errada.

