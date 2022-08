Descobrimos como usar duas contas de WhatsApp no mesmo celular

Se você vive se perguntando se é possível usar duas contas de WhatsApp em um mesmo aparelho celular, a resposta é sim! Além disso, há opções para fazer isso tanto em smartphones iOS quanto em Android, e é isso que vamos ensinar por aqui. Por isso, veja agora como usar duas contas de WhatsApp no mesmo celular!

No entanto, as opções que mostraremos abaixo permitem utilizar dois números de WhatsApp diferentes em um mesmo celular. Infelizmente, não há uma forma de usar o mesmo número de WhatsApp em dois aparelhos diferentes, ok?

Como usar duas contas de WhatsApp no mesmo celular:

Em primeiro lugar, a forma mais direta de usar duas contas de WhatsApp em um mesmo celular é um recurso do próprio WhatsApp, normalmente reservado para empresas, mas não obrigatoriamente. Assim, você deverá fazer o download do aplicativo WhatsApp Business, disponível para Android ou iOS.

Além disso, o aplicativo tem a opção de cadastrar uma conta como “não é uma empresa”. Com isso, ele não exige CNPJ. Porém, exige um número de telefone exclusivo: não pode repetir o da sua conta pessoal.

Android

Enquanto isso, os usuários de Android podem se considerar “felizardos”. Isso porque, além da já citada versão business, há outras duas formas de se fazer isso.

Primeiramente, se você possuir um smartphone da marca sul-coreana Samsung que esteja dentro das famílias Galaxy J, Galaxy A, Galaxy S ou Galaxy Note, pode usar uma ferramenta chamada Dual Messenger. Ela fica localizada na aba “Recursos Avançados”.

Assim, basta encontrá-la e, na sequência, clicar em WhatsApp, selecionar “Instalar” e, depois, “Confirmar”. Em seguida, um ícone laranja do aplicativo de mensagens aparecerá na tela e, para habilitar as duas contas no mesmo telefone, basta seguir o cadastro normal para cada um dos números.

A outra opção, mais ampla e disponível para todos os usuários de Android, é por meio de um aplicativo disponível na Play Store, o Parallel Space. Basicamente, ele permite que o usuário tenha não somente duas contas de WhatsApp no mesmo telefone celular. Mas também de outros serviços de mensagens e até de redes sociais.

O caminho para a instalação também é bastante intuitivo. Após o início do cadastro, alguns aplicativos já estão previamente habilitados para funcionar com dois números diferentes.

Caso queira adicionar outros, como o WhatsApp, basta tocar em “Adicionar ao Parallel Space” e, na sequência, conceder as permissões solicitadas e, por fim, adicionar o segundo número de celular.