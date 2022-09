Mesmo tão próximo das eleições, muitos brasileiros seguem sem fazer ideia de onde terão que ir para registrar o voto no próximo domingo (02).

Para não se confundirem à respeito de qual a zona eleitoral correta, assim como a seção, os mais de 156 milhões de eleitores precisam se atentar.

Com isso, para evitar possíveis perrengues, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibiliza uma consulta ágil e gratuita para os brasileiros.

Se você faz parte do grupo de eleitores que ainda está em dúvida de onde votar, confira a seguir alguns métodos simples de como conferir.

Eleições 2022: consulte pelo CPF o lugar onde você vai ter que votar

e-Título

Um dos métodos mais práticos para se descobrir onde vai ter que votar, e que ainda pode substituir o título de eleitor, é o aplicativo e-Título.

Disponível tanto para dispositivos com sistema Android, como para iOS, a plataforma virtual fornece as mais diversas informações a respeito do eleitorado.

Para verificar o ponto de votação é simples, basta que o usuário clique na opção “Onde Votar” no menu de funcionalidades do aplicativo.

Logo ao selecionar, o brasileiro será informado sobre os dados relativos à zona eleitoral, o endereço da mesma e em qual seção eleitoral deve votar

Por meio do serviço de localização do aparelho, a plataforma também fornece um mapa para calcular a rota até o destino final das eleições.

Site do Tribunal Superior Eleitoral

Utilizando o CPF, o eleitor também pode esclarecer as dúvidas existentes a respeito da zona eleitoral por meio do site do TSE.

Na plataforma, o interessado deve acessar a aba “Eleitor e Eleições”, disponibilizada na parte superior da página. Ao ser redirecionado, é preciso se dirigir para o menu “Eleitor” e então clicar na opção “Local de votação/zonas eleitorais”.

Se você deseja saber sobre o próprio local de votação é preciso informar o nome completo, o número do título de eleitor ou o CPF, além da data de nascimento e o nome completo da mãe.

Assim que os dados forem preenchidos, o eleitor é rapidamente indicado sobre as informações pelas quais procura, como o número da zona eleitoral e o endereço.

O site ainda fornece uma pesquisa mais ampla dos locais de votação para aqueles que tiverem solicitado voto em trânsito e ainda é possível verificar o voto em trânsito dos servidores da Justiça Eleitoral.

Chatbot no WhatsApp

Por meio de uma parceria firmada em 2020 entre o TSE e o WhatsApp, os eleitores podem contar com o auxílio de uma assistente virtual para esclarecer diversas dúvidas a respeito das eleições, como a própria zona eleitoral.

Para verificar o local de votação, basta salvar o número +55 61 996371078, mandar um oi para o sistema, clicar em “Ver tópicos” e logo em seguida, escolher a opção “Serviços ao Eleitor”.

Dentre os serviços fornecidos estará “Local de votação” que assim que for selecionada, pedirá o nome completo, título de eleitor ou CPF e logo em seguida, o resultado da pesquisa será entregue pelo robô.

