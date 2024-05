Cuidado! WhatsApp estará bloqueando usuários que mandam essa mensagem

Seus dias de recebimento de spams e mais outros conteúdos irritantes podem estar contados

Magno Oliver - 15 de maio de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal Topmais)

Você recebe mensagens indesejadas o tempo todo enquanto usa o WhatsApp? Pois saiba que essa experiência não é individual e em breve vai ter um fim a quem as comete.

O WhatsApp é uma das plataformas de comunicação mais utilizadas no mundo. E como nada é perfeito, a ferramenta enfrenta um desafio crescente: lidar com o envio de mensagens não solicitadas com conteúdo de spams, links com vírus e até mesmo mensagens automatizadas.

Essas práticas insuportáveis e desrespeitosas não só incomodam as pessoas, como também representam uma ameaça à segurança digital.

Dessa forma, a Meta resolveu anunciar algumas medidas para combater algumas dessas vulnerabilidades de falhas de segurança que serão implantadas em breve.

Cuidado! WhatsApp está bloqueando usuários que mandam essa mensagem

Para combater essa onda de desrespeito com os usuários, o mensageiro está desenvolvendo medidas rigorosas de segurança, incluindo algoritmos avançados que identificam padrões de comportamentos suspeitos.

Quando detecta atividades potencialmente prejudiciais, como o envio em massa de mensagens ou a disseminação de links maliciosos, a plataforma agora vai agir rapidamente, bloqueando temporariamente ou permanentemente os usuários responsáveis. É a implantação da ferramenta chamada “restrição de conta”

Como funciona a restrição de conta?

O objetivo da nova função é combater o envio de mensagens como spam, chamadas e mensagens automatizadas, links indesejados e disparos em massa feitos por usuários ou robôs de IA.

Ao perceber comportamentos indevidos na plataforma, o usuário ficará impedido temporariamente de iniciar novas conversas por um certo período de tempo.

A penalidade será aplicada principalmente a usuários que violarem os termos de uso da plataforma, principalmente os relacionados ao envio de mensagens indesejadas e spam.

Medidas preventivas e educação

Para evitar o bloqueio por parte do WhatsApp, o incentivo para os usuários serão seguir algumas medidas preventivas, como evitar o envio em massa de mensagens para contatos desconhecidos, não clicar em links suspeitos e relatar qualquer atividade suspeita à plataforma.

A função da restrição de conta, segundo a Meta, tem previsão de disponibilidade em breve e espera-se que essa nova ferramenta já seja implantada em uma futura atualização do WhatsApp.

