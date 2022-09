Marconi Perillo mantém favoritismo e lidera para o Senado na última Paraná Pesquisas/Portal 6

28Divulgado nesta quarta-feira (27), o último levantamento do Paraná Pesquisas/Portal 6 para o Senado aponta que Marconi Perillo (PSDB) permanece como favorito para assumir o cargo.

Na pesquisa estimulada, onde os nomes dos candidatos são apresentados para os entrevistados, o tucano tem 25,9% das intenções de voto, com quase 12% de distância para Delegado Waldir.

O deputado federal do União Brasil está na segunda colocação, com 14,2% dos votos. Na sequência aparece Wilder Morais (PL), com 10,3%.

Os demais postulantes estão empatados dentro da margem de erro, que é de 2,5 pontos para mais ou para menos.

João Campos (Republicanos) tem 5,7%; Alexandre Baldy (PL) e Denise Carvalho (PCdoB) estão com 4,7%; Vilmar Rocha (PSD), soma 2,3%; Antônio Paixão (PCO) e Manu Jacob (PSOL), aparecem com 0,7%; Leonardo Rizzo (Novo), tem 0,6%.

Pesquisa

Foram ouvidas 1.540 eleitores de 55 municípios goianos entre os dias 23 e 27 de setembro. O nível de confiança é de 95%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o n.º GO-02851/2022.