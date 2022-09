Projeto que auxilia empresas na contratação de profissionais vence prêmio em Anápolis

Dois alunos do Instituto Federal de Anápolis (IFG), do curso de Ciência da Computação, tiveram aprovado o projeto de extensão universitária, na modalidade de desenvolvimento de soluções na área de tecnologia da informação para a gestão pública, pelo Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia (CEITec).

Os jovens devem concorrer com outras duas propostas, que também foram escolhidas. Cada um dos selecionados receberá uma bolsa de R$ 6 mil e três meses para a realização do estudo.

A iniciativa proposta pelos estudantes do IFG, Adriano César de Melo Camargo e Bruno de Araújo Alves, sob orientação do professor Daniel Xavier de Sousa, venceu no Eixo Empregabilidade e Trabalho.

Com o título “Assistente virtual e inteligência para recomendar vagas de emprego e selecionar candidatos”, o projeto do IFG tem dois objetivos principais.

A proposta é criar duas assistentes virtuais, uma que consiga recomendar para o candidato uma lista de vagas disponíveis mais coerentes com o currículo dele e outra que consiga recomendar para uma empresa uma série de pessoas que teriam maior chance de estarem no perfil desejado.

Os outros dois projetos escolhidos, além do IFG, foram do curso de Engenharia de Software da UniEvangélica.