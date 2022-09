Somados, candidatos ao Senado da base do governo não alcançam Marconi

A soma das intenções de voto dos candidatos ao Senado pela base do governo de Ronaldo Caiado (UB) não alcançam o percentual do ex-governador Marconi Perillo (PSDB).

Conforme a Paraná Pesquisas/Portal 6 desta quarta-feira (28), o tucano tem 25,9% na estimulada. Juntos, Delegado Waldir (UB), Alexandre Baldy (PP) e Vilmar Rocha (PSD) estão com 21,2%.

O deputado federal é quem pontua melhor e aparece em segundo, com 14,2%. O ex-ministro das Cidades é o quinto colocado, com 4,7%. Rocha aparece em sétimo, com 2,3% das intenções de voto.

A diferença entre Marconi e Waldir tem crescido nos últimos levantamentos. O parlamentar chegou a liderar a corrida, quando ainda não se sabia da candidatura do tucano, com 23%, mas caiu para 15,8% na semana passada e oscilou para baixo (14,2%) na pesquisa mais recente.

Baldy também acumula oscilações negativas. Ele começou com 6,4%, passou para 4,9% e agora tem 4,7%. O quadro é o mesmo para Vilmar Rocha, que teve 3,9% na semana passada e aparece a quatro dias do pleito com 2,3%.