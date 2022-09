O atacante Neymar, da seleção brasileira e do PSG, apareceu em um vídeo declarando voto ao atual presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição.

Nas imagens, publicadas no TikTok do jogador e no Twitter do secretário-executivo do Ministério das Comunicações, Fabio Wajngarten, o atleta aparece dançando e cantando uma música em alusão ao político.

“22 é Bolsonaro. Vota, vota e confirma, 22 é Bolsonaro”, diz o single entoado por Neymar -as eleições para a presidência acontecem neste domingo (2) em todo o Brasil.

Ontem, o atacante havia mandado um recado ao atual presidente, que esteve no Instituto Projeto Neymar Jr, localizado no litoral paulista.

“Estou muito feliz que você está aí, por todo mundo aí. Abraço para todos, obrigado pelo carinho sempre. Era só para mandar um abraço, obrigadão”, disse Neymar em um vídeo publicado por pessoas ligadas a Bolsonaro. Ele, no entanto, não havia declarado voto no candidato do PL.