Paraguaio acusado de matar cinco pessoas é encontrado em Goiás

Um paraguaio, de 36 anos, que estava foragido no Brasil após cometer um quíntuplo homicídio em seu país de origem, foi preso na madrugada desta quinta-feira (29), em Cidade Ocidental, município localizado no Entorno do Distrito Federal.

A equipe da Polícia Militar (PM) recebeu uma denúncia por chamada de que havia um fugitivo do Paraguai na cidade goiana.

Os agentes foram com até o local informado para fazer o patrulhamento quando avistaram uma pessoa com atitude suspeita. Ao abordá-lo, eles descobriram que tratava-se do foragido.

O homem foi relutante com os militares e, antes de se revelar, tentou apresentar falsos documentos. Só depois ele contou que os papéis de identificação verdadeiros estavam em um apartamento.

Em contato com a Polícia Federal, a PM descobriu que o homem teria cometido um quíntuplo homicídio. Ele resistiu à prisão e desobedeceu os agentes, mas foi levado sob custódia.