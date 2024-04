Jovem morre na hora após grave acidente com moto em Goiânia

Vitima, que tinha 27 anos, estaria em alta velocidade quando tudo aconteceu

Gabriella Pinheiro - 20 de abril de 2024

Vinicius Candido de Carvalho, motociclista morto durante acidente em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 27 anos, identificado como sendo Vinicius Candido de Carvalho, morreu após se envolver em um acidente de trânsito enquanto trafegava na Avenida Ravena, no Residencial Eldorado, em Goiânia. A fatalidade aconteceu na tarde deste sábado (20).

De acordo com uma testemunha, tudo teria ocorrido quando o jovem, que dirigia uma motocicleta verde em provável alta velocidade, se aproximava da Oeste/Leste.

Em um dado momento e por motivos desconhecidos, a vítima acabou perdendo o controle do veículo e colidiu contra uma árvore localizada no canteiro central.

A motocicleta ainda bateu em um veículo estacionado na via contrária, um Vw Voyage de cor branca, ocasionando danos na parte da frente do automóvel. A Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros foram acionados e compareceram no local.

Devido a colisão, o jovem não resistiu e teve o óbito confirmado. A motocicleta foi recolhida do endereço pelo irmão da vítima.