O mês de outubro será um período de virada de chave para alguns signos do zodíaco e é bom estarem preparados para receber esse ‘boom’ de novidades.

Seja no campo amoroso, profissional ou familiar, esse novo ciclo tem tudo para ser um dos melhores das vidas das casas astrológicas listadas.

Vale a pena relembrar que dizer ‘não’ e saber priorizar a própria saúde mental é fundamental para alcançar a felicidade. Veja!

3 signos que vão ter em outubro o melhor mês de todo o ano de 2022:

1. Áries

Os relacionamentos estarão mais favoráveis para o signo de Áries em outubro.

Até o dia 22, a posição do planeta Vênus ajudará as solteiras desta casa a encontrar um cobertor de orelhas e viver um romance excelente.

O movimento de Mercúrio entre os dias 11 e 29 aponta outro cenário importante: um ciclo bem positivo para bater papo, trocar ideias, exercitar a criatividade e fazer acordos para melhorar a convivência com as pessoas ao redor.

2. Virgem

Saindo do Mercúrio Retrógrado, o signo de virgem deixa para trás a sensação de confusão mental com o coração muito mais leve e tranquilo.

O mês de outubro promete trazer uma onda de amor para os nativos, que até eles ficarão surpresos.

Como já sabem, esse período retrógrado foi bastante difícil, mas fundamental para clarear as ideias e fechar ciclos. O virginiano talvez ainda não saiba, mas eles estão prontos para amar muito.

3. Escorpião

Por fim, o signo de escorpião tem ótimas notícias também neste outubro, principalmente no campo dos relacionamentos!

O movimento do planeta Vênus indica que as relações devem fluir com uma naturalidade ímpar. Além de uma autoestima intocável, o nativo estará muito propenso a encontrar um grande amor.

