O que fazer para relaxar em Anápolis depois da votação de domingo (02)

O domingo (02) não será só de eleição em Anápolis. Para quem quer desviar das rivalidades políticas, a cidade oferece várias opções de boa gastronomia e relaxamento.

O Portal 6 preparou uma lista repleta de coisas para fazer e relaxar depois de registrar o voto. Confira:

ClasseA Grill

Com um cardápio recheado de opções que vão desde arroz carreteiro até caldos e as tradicionais jantinhas. Além da comida, o local ainda conta com drinks e bebidas para todos os gostos, com ou sem álcool.

Aberto das 11h às 00h no domingo, o ClasseA é ideal para quem deseja encerrar o dia com animação.

Chez41 Restaurante

Essa escolha é para aqueles que gostam de votar pela manhã e querem almoçar em um lugar calmo e tranquilo. O Chez41 estará aberto das 11h às 15h e é uma ótima pedida para os amantes de carnes, risotos e vinhos.

Trilhas da Amazônia

Se você prefere curtir a tarde do domingo, uma sorveteria pode ser uma ótima opção. Na Trilhas da Amazônia, que fica aberta todos os dias das 14h às 22h, é possível encontrar diversos sabores de sorvetes, açaí com frutas ou puro e picolés diferenciados.

Madalena Burguer

Quem deseja relaxar curtindo um bom sanduíche artesanal certamente irá gostar do Madalena Burguer. Com um cardápio de preços acessíveis o local oferece opções de acompanhamentos e até um pudim para terminar a refeição com aquele docinho.

Nativos Pesca Esportiva

Com um horário de funcionamento das 07h às 19h em domingos e feriados, o Nativos é uma boa escolha para aqueles que desejam encerrar o dia em meio a natureza.

O estabelecimento que está localizado na GO-330, estrada que vai para Campo Limpo de Goiás, oferece almoço, petiscos, bebidas variadas, além da opção de pescaria.