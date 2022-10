Obra no Córrego das Antas promete evitar alagamentos e erosões na região Central de Anápolis

A Prefeitura de Anápolis iniciou nesta sexta-feira (30) uma obra de canalização no Córrego das Antas com o intuito de sanar eventuais danos na região do Andracel, na Avenida Brasil, na região Central.

Dentre os problemas, estão a contenção de alagamentos causados no período chuvoso, assim como eventuais erosões.

O serviço está previsto para ser finalizado até março de 2023. A diretora de Fiscalização de Obras, Flávia Pismel, pontua que ele irá garantir mais segurança para os anapolinos.

“A obra garantirá a segurança da população no local. A atual gestão segue elaborando estudos e projetos para solucionar os demais pontos críticos do município”, afirmou.

Segundo a gestão, o método utilizado causa menos impactos e garante estabilidade à Avenida Beira Rio, que sofre com alagamentos.

A obra também prevê o calçamento dos passeios, construção de meio-fio, plantio de grama e limpeza de 8.318 metros quadrados do córrego.