Última pesquisa Serpes mostra como está a disputa para o Governo de Goiás e Senado

A última rodada da pesquisa Serpes/O Popular para o primeiro turno das eleições, divulgada nesta sexta-feira (30), apontou, mais uma vez, tendência de vitória do governador Ronaldo Caiado (UB) já no domingo (02).

O candidato à reeleição aparece com cerca de 61% dos votos válidos, resultado semelhante ao da Paraná/Portal 6. O ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (Patriota), está em segundo, com 23,9%. Major Vitor Hugo (PL) tem 10,1% dos válidos.

Considerando os votos totais na pesquisa estimulada, Caiado oscilou positivamente, em relação ao levantamento anterior, para 52,4%.

Gustavo Mendanha tem 20,6% dos totais, e Major Vitor Hugo, 8,7%. Wolmir Amado (PT) foi citado por 3,1% na estimulada. Cíntia Dias (PSOL), Professor Pantaleão (UP), Edigar Diniz (Novo), Professora Helga (PCB) e Vinícius Paixão (PCO) não chegaram a 1%.

Há ainda 10,2% de indecisos e 3,4% que diz que deve anular o voto ou não vai votar.

Marconi lidera para o Senado

Na corrida para a cadeira que se abre no Senado Federal, o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) segue à frente. Na mais recente rodada da Serpes/O Popular, o tucano tem 25,8% das intenções de voto.

Delegado Waldir (UB), com 13,4%, e Wilder Morais (PL), com 11,5%, estão tecnicamente empatados.

Em seguida aparecem João Campos (Republicanos), com 9,2%; Alexandre Baldy (PP), com 8,6%; Denise Carvalho (PCdoB), com 5,6%; Vilmar Rocha (PSD), com 1,6%; Leonardo Rizzo (Novo), com 1,2%; e Manu Jacob (PSOL), com 0,9%.

Bolsonaro tem preferência dos goianos

O presidente Jair Bolsonaro (PL) aumentou a diferença para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Goiás. O candidato à reeleição abre cerca de 11 pontos e tem 45,2%. O petista soma 34,5% das intenções de voto.

Considerando apenas os votos válidos, Bolsonaro teria 49,4%, enquanto Lula fica com 37,6%.

O levantamento foi realizado entre 26 e 29 de setembro e ouviu 801 eleitores em Goiás. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais.