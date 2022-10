De forma geral, os salários costumam ser o maior dos atrativos para os brasileiros que decidem se mudar para outros países.

Essa procura por pagamentos melhores se deve principalmente ao fato do Brasil contar com um salário mínimo atual de apenas R$ 1.212, sendo que segundo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), o ideal deveria ser de R$ 6 mil.

Quando levado em consideração as maiores economias mundiais, o país ocupa o 11º lugar, é o que aponta o relatório britânico do Centro de Pesquisa para Economia e Negócios (CEBR).

No entanto, quando se observa o salário mínimo, a situação muda por completo. Isso porque segundo os dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o país fica apenas atrás do México, apresentando assim um dos piores salários mínimos do mundo.

Com base nisso, confira alguns dos países que pagam melhor os seus trabalhadores por hora trabalhada.

6 países com os maiores salários do mundo

1. Austrália

Liderando a lista, a Austrália é o país que ocupa o primeiro lugar no ranking de melhores salários do mundo.

Enquanto o Brasil paga em média U$ 2,2 (dólares) por hora aos seus trabalhadores, a região localizada na Oceania oferece uma comissão de U$ 12,9, para 20 horas semanais.

Dentre as áreas de trabalho mais procuradas estão tecnologia da informação, direito, serviços financeiros, engenharia e saúde em geral.

2. Luxemburgo

Ocupando o 2º lugar, Luxemburgo conta com um salário médio de U$ 12,6 por hora, sendo que os trabalhadores atuam por 08h horas diárias.

Este pagamento representa quase que seis vezes menos do que é pago para os trabalhadores brasileiros.

Contabilidade, estudos e desenvolvimento informático, defesa e conselho jurídico, análise de crédito e riscos bancários, serviços de restauração, secretariado, organização e gestão de empresas, assim como cozinha se destacam como as profissões mais buscadas.

3. França

Queridinha dos brasileiros quando o assunto é turismo, a França figura o 3º lugar na lista de melhores salários da OCDE.

O país europeu paga em média U$ 12,2 pela hora trabalhada de seus contribuintes, com uma carga horária de 39 horas semanais.

Na França, as profissões mais bem pagas são as de assessor administrativo, médico, especialista em finanças e negociações de ações, servidor público, piloto de avião e especialista financeiro.

4. Alemanha

Ocupando o 4º lugar do ranking mundial temos a Alemanha, que paga por hora trabalhada U$ 12.

Aqui vale um comparativo interessante, já que o país possui a mesma carga horária semanal que o Brasil, de 40 horas, mas com a diferença de que por aqui, a hora trabalhada é de apenas U$ 2,2.

Para os brasileiros que se mudam para a Alemanha, os principais empregos ofertados são nas áreas da saúde, engenharia, tecnologia da informação, ciências e prestação de serviços em restaurantes e hotelaria.

5. Nova Zelândia

Contando com um salário de U$ 11,8 por hora, a Nova Zelândia também se destaca entre os países com os melhores salários mínimos do mundo.

Além do ótimo pagamento, o país da Oceania também conta com uma excelente carga horária de apenas 20 horas semanais.

Na Nova Zelândia a área de trabalho melhor remunerada é o setor de tecnologia da informação, seguida por contabilidade, funções de risco e conformidade no setor bancário e gerenciamento de projetos em construção e estradas.

6. Holanda

Por fim, mas não por isso menos importante, temos a Holanda ocupando a 6ª posição dos melhores salários mínimos.

O conhecido país das flores conta com uma média de trabalho de 29 horas semanais, enquanto o pagamento gira em torno de U$ 11,3 por hora.

As melhores profissões para se atuar na Holanda são a agricultura e indústria alimentar, indústria de energia, indústria metalúrgica, indústria química e turismo.

