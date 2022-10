Contrariando todas as pesquisas, Wilder Morais é eleito senador em Goiás

Wilder Morais (PL) foi eleito Senador em Goiás. Candidato do presidente Jair Bolsonaro no estado, Wilder ganhou com xx% dos votos válidos.

Este será o segundo mandato do político no Senado Federal. Ele esteve na Casa entre julho de 2012 e 31 de janeiro de 2019.

Em entrevista ao Portal 6 na manhã deste domingo (02), ele destacou que seria uma voz ativa do presidente Jair Bolsonaro (PL) em Goiás.

“A minha maior missão é a defesa do presidente aqui no estado de Goiás”, disse em entrevista ao Portal 6.

Nas pesquisas que antecederam o pleito, Wilder Morais aparecia na terceira colocação, atrás de Marconi Perillo (PSDB) e Delegado Waldir (UB).