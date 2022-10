Fim de semana violento; acidentes resultaram em, no mínimo, quatro mortes em Goiânia

O fim de semana em Goiânia foi violento ao se considerar a quantidade de acidentes e número de vítimas. Dos quatro acidentes graves registrados pela Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) da noite de sexta-feira (30) até a madrugada deste domingo (02) – três vítimas eram motociclista e um deles, ciclista.

O primeiro ocorreu por volta das 19h30 de sexta-feira na Rua Amélia Rosa, Qd 33, Sítio Recreio Ipê. Conforme a especializada, o condutor de um caminhão parou o veículo carregado de ferro na pista, projetando descarregá-lo um pouco mais tarde.

Ato contínuo, surgiu uma motocicleta, conduzida por um homem de 42 anos, que não desviou do caminhão e, ao bater, já caiu inconsciente. Uma ambulância chegou logo depois ao local e constatou o óbito.

No sábado (1º), o cenário foi a pista mais perigosa do estado de Goiás : a Avenida Perimetral.

Segundo informações da delegacia, um homem conduzia um veículo Chevrolet/Prisma quando foi surpreendido por um ciclista que atravessava a pista. O condutor do carro ainda alegou que tentou desviar, mas em vão. O Corpo de Bombeiros atestou o óbito no local.

Outro acidente ocorreu na Rua SEM 5, na Vilage Santa Rita, em Goiânia. Neste caso, uma jovem , de 24 anos, conduzia um veículo Chevrolet Ônix no sentido Norte-Sul. Entretanto, nessa mesma via, no sentido contrário, seguia uma motocicleta Honda CBX 250 Twister que era pilotada por um homem de 36 anos.

Assim, ao chegar na esquina, a condutora do automóvel convergiu à esquerda, momento em que ocorreu colisão frontal entre os veículos. Ele foi conduzido em estado gravíssimo para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

A vítima mais jovem, de 25 anos, também era do sexo masculino. Ele conduzia a motocicleta pela Avenida Independência , no Setor Faiçalville, quando derivou para o lado direito e chocou com uma caçamba de entulho. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu.