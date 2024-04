Estudantes terminam na delegacia após confusão em bar por suposto crime sexual contra colega, em Goiânia

Briga teve troca se socos, agressões com taco de sinuca e até garrafa quebrada, antes da chegada da Polícia Militar (PM)

Thiago Alonso - 19 de abril de 2024

Jovens chegaram a usar tacos de sinuca durante a briga. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Uma briga entre dois jovens em frente a uma universidade, no Jardim Goiás, região Sul de Goiânia, acabou em polícia.

Conforme informações, os envolvidos eram supostamente estudantes de agronomia e publicidade e propaganda, e estavam em um bar próximo à instituição.

A confusão começou após um deles sugerir que o outro tinha abusado sexualmente de uma amiga, e por isso iria tirar satisfações com ele.

Assim, após trocarem ofensas, os dois deram início a uma briga com tapas e socos, ainda dentro do estabelecimento.

O Portal 6 teve acesso a vídeos da confusão, e nelas, é possível ver o momento que os jovens utilizam até mesmo tacos de sinuca para atingir um ao outro.

Testemunhas que presenciaram a briga ainda relataram que um deles chegou a quebrar uma garrafa de vidro na cabeça do outro.

O embate continuou do lado de fora do bar, onde por diversas vezes, os jovens se debateram e jogaram um ao outro no chão.

A situação só foi controlada após a chegada da Polícia Militar (PM), que levou os dois envolvidos para a delegacia.

Motivo da confusão

Conforme apurado pelo Portal 6, os estudantes se conheceram em uma confraternização com outros colegas no condomínio onde eles moram.

Neste dia, o estudante de agronomia teria feito uso de entorpecentes, que o deixaram bastante alterado, chegando até mesmo a contar mentiras ‘pesadas’ para os pais dos outros jovens.

Preocupados, os colegas do grupo contaram para a mãe do estudante o que tinha de fato acontecido, que tudo não passava de um mal-entendido e que aquelas histórias eram falsas.

A mãe dele, então, teria acreditado em todos e punido severamente o filho, tirando regalias e parando até mesmo de pagar o cursinho preparatório que ele estava fazendo.

Logo, o jovem teria dito que iria se vingar, pois o estudante de publicidade tinha “acabado” com a vida dele.

Por isso, ele teria espalhado a notícia do abuso contra a amiga, para tentar incriminá-lo de algo que, supostamente, não teria feito.