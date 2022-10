Gustavo Mendanha acredita em crescimento na reta final e disputa de segundo turno

Um pouco antes de votar no Colégio Estadual Jesus da Conceição Leal, em Aparecida de Goiânia, por volta das 9h30, o candidato ao governo de Goiás Gustavo Mendanha (Patriota), concedeu entrevista coletiva à imprensa.

Entre os principais assuntos abordados estão a saúde pública e desenvolvimento econômico. Ao ser questionado sobre a sustentabilidade. “Minha maior preocupação é cuidar de vidas, que Goiás seja um estado produtivo. E, claro, fazer isso com sustentabilidade”.

Ao lado de apoiadores, complementou dizendo que dentro das propostas de governo andam juntas as questões de crescimento aliado à proteção de mananciais e meio ambiente.

Outro assunto abordado foi a polarização no campo nacional. “A eleição nacional suplantou as eleições estaduais em todos os estados. É notório que as pessoas estavam mais preocupadas com isso e só na reta final os eleitores ficaram preocupadas em saber que tinham que votar para Deputado Federal, Deputado Estadual, Governado e Senador”, diz.

Ele acredita que, assim, conseguiu levar a mensagem na reta final e, de quebra, alfinetou o candidato à reeleição Ronaldo Caiado (UB). “Eu não fiquei em cima do muro como o governador e me posicionei”, diz.

Ele afirma ainda que não tem dúvidas que chegará ao segundo turno das eleições. “As pesquisas mostram isso, uma queda livre do atual governador e um crescimento não só da minha candidatura como a dos demais”, afirma.