Vice de Wolmir Amado alfineta Gusttavo Lima: “Não terá mais voz”

O advogado e candidato a vice-governador na chapa com Wolmir Amado (PT), em Goiás, Fernando Tibúrcio (PSB), usou as redes sociais neste domingo (02) para alfinetar o cantor Gusttavo Lima, apoiador do presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PL).

De acordo com ele, uma possível derrota do atual chefe executivo fará com que o sertanejo deixe de ter voz na política.

“Bolsonaro sairá de cena hoje. Destino parecido está reservado a Gusttavo Lima, até bem pouco tempo sócio do frigorífico. Não terá mais voz. Pelo menos na política”, escreveu.

Fernando ainda aproveitou o momento para criticar a postura do Frigorífico Goiás que, neste domingo, passou a vender o quilo da picanha a R$ 22 – em referência a Jair Bolsonaro.

“A partir de hoje, esse jeito de fazer política, em que o dress code é se vestir como o Zé Carioca, vai ser parte do passado”, desabafou.

