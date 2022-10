Um adolescente de 17 anos, suspeito de esfaquear por cerca de 10 vezes a ex-namorada, foi apreendido pela Polícia Militar (PM), em Trindade. Ele foi encontrado na casa do avô, localizada no Setor Barcelos. Com ele, também estava a faca, suja de sangue, utilizada para tentar matar a garota, de 16 anos.

A tentativa de feminicídio ocorreu no sábado (01º) , no Setor Maysa. Conforme a equipe da PM, as perfurações foram profundas ao ponto de que parte de um órgão ficou exposto. Ela foi encaminhada para o Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage (Hugol) e está em estado grave.

Ainda conforme a PM, o jovem de 17 anos, foi encontrado escondido na casa do avô – onde estava também a faca suja de sangue.

Ele contou que teria cometido o crime para não ser assassinado por um traficante de drogas para quem devia dinheiro.

“Ele me encontrou na feira e me ameaçou de morte e falou que era para eu pagar ele. No outro dia ele disse que a única coisa que era para eu fazer era matar minha ex e roubar o celular dela”, afirmou ao policiais.