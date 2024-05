Homem fica preso às ferragens e morre após passar por ponte e carro cair em rio

SAMU precisou ser acionado e teve de socorrer uma outra vítima que estava no interior do veículo

Da Redação - 12 de maio de 2024

Motorista perdeu o controle da direção e veículo caiu em rio. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 55 anos, morreu durante a noite deste sábado (11), na GO-164, na altura do município de Paranaiguara, após perder o controle da direção e cair no Rio Jacaré.

No momento do acidente, duas pessoas estavam em um Hyundai i30, que estava acoplado a uma carretinha, e seguiam no sentido Quirinópolis.

O veículo caiu no rio quando passava sob a ponte e o passageiro, de 30 anos, conseguiu sair e pedir por socorro na beira da pista.

Rapidamente, ele foi socorrido pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Santa Helena de Goiás, sendo levado às pressas para o Hospital de Paranaiguara.

O motorista, no entanto, ficou preso nas ferragens do veículo e devido à gravidade dos ferimentos, acabou não resistindo e tendo o óbito confirmado no local.

O carro ficou parcialmente submerso no rio e sofreu danos de média monta. Estiveram no local equipes da Polícia Militar Rodoviária e a Polícia Técnico Científica.