Muitos trabalhadores não fazem ideia de que algumas doenças permitem a garantia de não poder ser demitido sem uma justa causa.

Esse direito de contar com uma estabilidade no trabalho é inclusive o grande desejo de todos os trabalhadores brasileiros.

Isso porque por vezes, os funcionários são diagnosticados com alguma doença e acabam temendo perder os seus cargos durante o período de tratamento.

No entanto, a Justiça do Trabalho garante os direitos de estabilidade no trabalho dos brasileiros que se enquadram em alguns casos específicos.

Se você conta com alguma enfermidade, ou conhece alguém, confira quais podem lhe garantir segurança.

6 doenças que dão estabilidade e impedem quem tem elas de ser demitido

Em 2020, a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (LDRT), que por serem consideradas “ocupacionais”, permitem essa estabilidade no emprego foi atualizada pelo Ministério da Saúde.

1. Lesão por Esforço Repetitivo (LER)

A LER se trata de uma síndrome composta por diversas doenças que afetam os músculos, nervos e tendões dos membros superiores, sobrecarregando o sistema musculoesquelético.

Podendo ser adquirida em qualquer profissão, ela é mais comum em mulheres e é causada por movimentos repetitivos de forma prolongada, ou pelo uso de muita força.

A síndrome causa intensa dor e inflamação na região afetada, podendo até mesmo alterar a capacidade funcional daquele local.

2. Neoplasia maligna

Popularmente conhecida como câncer, a neoplasia maligna ocorre devido a proliferação anormal de células do organismo, contando com uma estrutura diferente do tecido original.

O tumor pode estar ligado à diferentes fatores e pode afetar os órgãos, ossos, cartilagens articulares, pele, assim como outras regiões do corpo.

3. Surdez

Um dos motivos que faz com que a surdez garanta uma estabilidade no trabalho é o fato de que ela pode ocorrer justamente por conta do cargo exercido.

A perda de audição pode acontecer por diversos fatores, podendo ser apenas temporária, ou até mesmo definitiva.

4. Dermatose ocupacional

Pouco conhecida, a dermatose ocupacional se trata de um conjunto de alergias que aparecem na pele e que possuem relação com o ambiente de trabalho.

Normalmente, a doença surge logo após o trabalhador entrar e contato com algum tipo de substância nociva, capaz de causar irritações no tecido.

Assim que o contato é interrompido, as reações alérgicas costumam desaparecer.

Por isso, o trabalhador com o diagnóstico pode ser temporariamente afastado até concluir o tratamento, mas não pode ser demitido.

5. Antracose Pulmonar

A doença se trata de uma lesão no pulmão motivada pela simples inalação de partículas de poeira ou carvão que acabam se alojando no sistema respiratório.

Normalmente, a enfermidade não apresenta nenhum sintoma específico, nem complicações. No entanto, a Antracose Pulmonar pode acabar sendo agravada se o paciente diagnosticado for fumante.

6. Asma Ocupacional

Por fim, mas não menos importante, a asma ocupacional é outra doença que oferece uma certa segurança para o trabalhador que recebe o diagnóstico.

Basicamente, a enfermidade é um estreitamento das vias aéreas causado por motivos externos, como a inalação de partículas ou vapores relacionados ao trabalho que podem levar a uma reação alérgica.

A asma ocupacional pode acarretar sintomas como tosse, sensação de aperto no peito, falta de ar e respiração ruidosa.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!