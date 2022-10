6 vontades que todo goiano tem quando começa o período de chuva

As chuvas estão chegando em Goiás nos próximos dias. E existem coisas que os goianos amam fazer quando começa o período chuvoso.

Separamos alguns destes hábitos que nós cultivamos quando chega a chuva e consequentemente o tempo frio. Você faz alguma?

1. Comer pamonha

Se no calor uma pamonha quentinha já vai bem, imagina no frio? Por isso em Goiás, quando começa o período de chuva e o tempo frio, a gente já corre pra pamonharia para garantir a iguaria que logo some das prateleiras.

2. Tirar o casaco do guarda-roupa

Em Goiás quase nunca é possível usar casaco de frio, por conta das altas temperaturas. Então quando chega o período de chuva, logo a gente corre para tirar o casaco do guarda-roupa.

3. Tomar chocolate quente

Nem só de pamonha vive a população goiana na época da chuva. As cafeterias também são uma ótima pedida para enfrentar o frio no estado.

4. Dormir embaixo da coberta

Na hora de dormir, a coberta é um grande aliado dos goianos no período de chuva. Afinal, quem não gosta de dormir embaixo das cobertas ouvindo o barulhinho da chuva?

5. Tomar caldo

Junto da pamonha e do chocolate quente, o caldo é uma ótima pedida quando começa o período chuvoso. Afinal, quem não gosta de esquentar com um caldinho?

6. Tirar a bota do armário

Não é só na pecuária que o goiano usa bota. Quando começa o tempo chuvoso, calçar a bota vira item quase obrigatório em Goiás.