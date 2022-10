É incrível a quantidade de raios que caíram em Goiás somente nas primeiras chuvas

Raios e ventos de até 70km/h. Essas são algumas das características de tempestades que caíram em Goiás entre os dias 22 de setembro e 02 de outubro deste ano. Nesse período, foram registradas mais de 100 mil descargas atmosféricas no estado. Os dados são do Centro de Operações da Enel em parceria com o Climatempo. Somente no ano passado, foram 5 milhões de descargas atmosféricas.

Conforme a companhia, as descargas elétricas são responsáveis por cerca de 20% das interrupções de energia, além de provocarem curto-circuitos, queima de equipamentos e até acidentes fatais.

O diretor de Operação e Manutenção da Enel Distribuição Goiás, Vinicyus Lima, explica que a empresa possui um sistema de monitoramento de raios com objetivo de acompanhar a evolução das tempestades e apoiar a mobilização das equipes em campo, com foco na minimização do tempo de atendimento em casos de interrupção no fornecimento de energia.

“Ao ser detectada uma região com aumento considerável de descargas atmosféricas, as equipes de manutenção são acionadas, permitindo aos técnicos um maior tempo para planejar as ações em campo”, explica Vinicyus. “Em parceria com o Climatempo, nossos técnicos no Centro de Operações, em Goiânia, monitoram em tempo real, 24 horas por dia, as condições climáticas em todo o Estado. Somente no ano passado, o sistema de monitoramento de raios da Enel Distribuição Goiás registrou mais de 5 milhões de descargas atmosféricas no Estado”, completa.

Ele ressalta que, para controlar a situação dos últimos dias, a Enel dobrou o número de equipes de atendimento emergencial em campo.

A queda de árvores sobre a rede impacta severamente o fornecimento de energia em dias de tempestade. Somente nas chuvas dos últimos dias, cerca de 50 árvores caíram na capital com o temporal, além de árvores que caíram por inteiro, vários outros pontos da rede foram prejudicados por galhos que se soltaram sobre os fios e outros objetos que são lançados à rede.

“Nesses casos, a recomposição da rede demanda mais tempo, pois muitas das vezes é preciso substituir postes, trocar vários metros de cabos e substituir transformadores, além de retirar a vegetação”, reforça o diretor de Operação e Manutenção da Enel Goiás.