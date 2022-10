Jovem fica sem namorado e emprego após colocar nas mãos dos seguidores todas as decisões da vida dela

Uma jovem modelo decidiu dar uma virada de chave na vida, após achar muito estagnada, e acabou ficando sem namorado e sem emprego depois dos fãs decidirem o rumo que ela devia seguir.

Laurie, de 22 anos, é francesa e mora em Paris. A jovem explicou que queria abrir uma conta no OnlyFans para arrecadar dinheiro e também para levantar a corrente Live with Laurie (Viva com Laurie).

Funciona da seguinte maneira: a moça criou um grupo aberto no telegram, onde posta enquetes duas vezes por semana. Lá, os seguidores votam, porém o resultado só é divulgado na plataforma erótica e privada.

Assim, os mais curiosos assinam os conteúdos. Com as enquetes, os fãs opinaram que Laurie deveria abandonar o ex-namorado, por acharem ele muito tóxico à ela.

Além disso, ponderaram que abandonar o estágio seria uma boa escolha para a modelo, e ainda fazer um passeio de helicóptero (mesmo sabendo que tem fobia). Ela realizou todos os pedidos com registros fotográficos.

“Eu pensei que talvez tivesse um lugar para mim no OnlyFans, um lugar onde eu pudesse realmente estar perto das pessoas, mas também dar a elas todos os detalhes da minha vida. Foi assim que comecei na plataforma”, declarou nas redes sociais.

“Muitas vezes recebi o mesmo comentário: ‘Finalmente posso conversar e ter um relacionamento real com uma garota nesta plataforma'”, disse.

“Acho que não estava muito satisfeita com a minha vida social e amorosa. Então, pensei em oferecer a algumas pessoas privilegiadas a chance de experimentá-lo comigo”, explicou Laurie.

Com os lucros altíssimos, a francesa decidiu dedicar 25% dos ganhos para programas que combatem a solidão e o bullying em escolas, o que deixou os fãs ainda mais apaixonados por ela.