6 hábitos que destroem as finanças do casal e esfriam um relacionamento

Identificar e compreender essas atitudes é fundamental para construir uma parceria próspera

Ruan Monyel - 04 de maio de 2024

(Foto: Marcelo Casal Jr / Agência Brasil)

O caminho para a estabilidade financeira e emocional em um relacionamento é desafiador, afinal, existem comportamentos que acabam com as finanças do casal, além de abalar a relação.

As diferenças de hábitos e atitudes sobre como gastar o dinheiro podem gerar conflitos entre os dois, capazes de arruinar não apenas a saúde financeira, mas também o vínculo emocional.

Identificar e compreender esses hábitos prejudiciais é fundamental para construir uma parceria próspera e duradoura.

1. Falta de diálogo sobre o orçamento

Um dos hábitos mais prejudiciais em um relacionamento é ocultar gastos do parceiro, além de acabar com a confiança, cria gastos que podem ser desnecessários.

Essa falta de transparência e diálogo pode resultar em conflitos constantes, prejudicando a relação, mas também comprometendo o orçamento do casal.

2. Falta de alinhamento na contribuição

Quando o casal mora junto e um parceiro contribui mais do que o outro para as despesas, sem que isso seja alinhado previamente, pode surgir um desequilíbrio na relação.

É importante que ambos contribuam de acordo com o que ganham e que haja uma divisão justa das despesas, afinal, mesmo que essas conversas sejam chatas, elas são extremamente necessárias.

3. Ideias diferentes sobre gastar e economizar

Em um relacionamento, é comum que cada um traga consigo ideias e abordagens opostas sobre como gastar e economizar dinheiro, podendo criar tensões, mas também oferecem oportunidades para o diálogo.

Os casais podem encontrar um equilíbrio entre aproveitar o presente e se preparar para o futuro, alinhando as decisões em relação às finanças do casal.

4. Falta de planejamento financeiro conjunto

Não ter um plano financeiro compartilhado pode levar a decisões impulsivas e conflitos sobre prioridades de gastos no relacionamento.

É essencial que o casal estabeleça metas financeiras em conjunto e crie um plano para alcançá-las, incluindo orçamentos mensais, economias e investimentos.

5. Endividamento

Embora comprar seja algo prazeroso, deve-se ter cuidado com o endividamento excessivo, fonte constante de estresse e ansiedade, comprometendo o bem-estar dos parceiros.

Gastar além do que têm e acumular dívidas, afeta negativamente a estabilidade nas finanças do casal e gera brigas que comprometem a relação.

6. Dependência financeira

Por fim, a dependência financeira ocorre quando um dos companheiros passa a “confiar” apenas na fonte de renda vinda da outra pessoa.

Embora seja comum passar por problemas financeiros ou desemprego, não é saudável manter essa atitude, afinal, isso pode gerar desequilíbrios, alimentar ressentimentos e prejudicar a independência individual.

