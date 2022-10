Apesar de campanha bairrista, Leandro Ribeiro teve 3 mil votos fora de Anápolis

O vereador Leandro Ribeiro (PP) conseguiu atrair cerca de 3 mil eleitores de outros municípios, mesmo tendo realizado uma campanha eleitoral com o mote “federal só de Anápolis”.

Na campanha, o então candidato ressaltava a cidade em que vive e evitou agendas em outras cidades para reforçar a bandeira.

Nas urnas, esse foco específico na cidade surtiu efeito. Embora não eleito, Leandro se tornou o segundo candidato a federal mais votado no município, atrás apenas de Márcio Correa (MDB).

Com uma campanha estrategicamente voltada para Anápolis, o atual presidente da Câmara Municipal terminou as eleições com um total de 28.480, sendo que destes, 3 mil são de outras regiões do estado.

Leandro Ribeiro ainda realizou uma publicação nas redes sociais reforçando o compromisso que possui com a cidade, deixando as demais de lado.

“Tenham a certeza que o nosso trabalho em defesa de Anápolis continua”, afirmou na legenda do post.