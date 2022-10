Indústria do DAIA abre vagas para profissionais sem experiência e de início imediato

Uma indústria multinacional instalada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia) abriu dez vagas para o cargo de auxiliar de embalagens. Há urgência na contratação dos profissionais.

Não é necessária experiência na função para ocupar o posto. É exigido que sejam homens, de no mínimo 18 anos, e com ensino médio completo.

A contratação é feita pela Alcântara Consultoria. Os interessados devem fazer agendamento até às 10h desta sexta-feira (07).

Os profissionais devem verificar, revisar e inspecionar as peças produzidas durante o processo, coletar amostras para a liberação do produto, preencher as documentações correspondentes e garantir a qualidade do produto.

Também está na descrição da função que o funcionário deve etiquetar e embalar caixas.

Os interessados podem agendar atendimento na consultoria pelo WhatsApp (62) 992956300 ou também pelo site alcantaraconsultoria.psc.br