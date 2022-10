Sete destinos turísticos com passagens de avião abaixo de R$ 1 mil saindo do Aeroporto de Goiânia

Após a pandemia e alta nas passagens de avião, o que o turista mais quer – depois de encontrar o destino perfeito para relaxar – é economizar. E já para novembro, conforme levantamento realizado pelo Portal 6, é possível encontrar opções que caibam no orçamento para lugares paradisíacos.

A pesquisa levou em consideração valor de ida e volta, entre os dias 06 e 13 de novembro, e tem como base dados coletados, na quinta-feira (06), na plataforma Decolar. Os valores das passagens são para destinos turísticos brasileiro, com valores abaixo de R$ 1 mil. Todos foram considerados as taxas de embarque.

Para quem quer fugir do calorão, o destino ideal é o Paraná, que tem a capital Curitiba como o destino mais em conta em todo país – R$ 637 pelas passagens de ida e volta. Na programação, o turista pode conhecer o Jardim Botânico, e famoso passeio de trem Curitiba-Morretes pela Serra do Mar Paranaense, considerado um dos dez mais espetaculares do mundo.

Já para os que não abrem mão de calor, pé na areia e água de coco, as opções são diversas: desde o Rio de Janeiro, com as praias mais famosas do Brasil e bairros históricos direto das novelas de Manoel Carlos, até Porto Seguro, na Bahia, tradicional destino para quem gosta de água quentinha, comida boa e receptividade. As passagens para as cidades são comercializadas, respectivamente, por R$ 659 e R$ 993.

Ainda no nordeste, os viajantes podem conhecer São Luís, conhecida por ‘Ilha do Amor’, no Maranhão. No roteiro praias paradisíacas, o riquíssimo Centro Histórico e os populares lençóis maranhenses, a 250 km da capital. Os voos de ida e volta, saindo do Aeroporto Santa Genoveva, custam R$ 890.

Já para aqueles que querem a badalação das festas de fim de ano o destino certo é Florianópolis, com passagens de R$ 859. A capital catarinense reúne belas paisagens, fartas opções gastronômicas e a tradicional Jurerê Internacional, conhecida pelas vida noturna agitada. Confira a lista completa:

Curitiba (PR) – Azul – R$ 637

Rio de Janeiro (RJ) – Latam – R$ 659

Vitória (ES) – Azul – R$ 660

Florianópolis (SC) – Latam – R$ 859

Teresina (PI) – Azul – R$ 888

São Luís (MA) – Latam – R$ 890

Porto Seguro (BA) – Azul – R$ 993