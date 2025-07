Instituto abre vagas para jovem aprendiz em Goiânia; saiba como participar

Inscrições podem ser feitas online e prazo termina na sexta-feira (04)

Gabriella Pinheiro - 03 de julho de 2025

Instituto Promover (IPHAC) (Foto: Google Street View)

O Instituto Promover (IPHAC), entidade sem fins lucrativos que promove inclusão social, digital e laboral de jovens e adultos junto ao poder público e a empresas privadas, localizado na Avenida 85, no Setor Sul, em Goiânia, está com vagas abertas para jovens aprendizes.

No total, estão sendo disponibilizadas duas oportunidades. Uma delas é para a área administrativa, com salário de R$ 712,99, vale-transporte de R$ 8,60 por dia e carga horária de 4h/dia, das 08h às 12h ou das 14h às 18h.

Já a outra vaga, que também é para a mesma função, segue os mesmos critérios e benefícios, mas o horário é apenas das 08h às 12h. Ambas são para atuação na sede em Goiânia.

As inscrições podem ser feitas de forma online, por meio do site do IPHAC. Não será cobrada taxa, e os interessados precisam realizar um cadastro. O prazo vai até a próxima sexta-feira (04).

É necessário que os candidatos tenham entre 17 e 22 anos, conhecimentos básicos de informática, proatividade e Ensino Médio concluído ou em andamento.

