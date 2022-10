Há quem acredite e há quem duvide muito de ‘almas gêmeas’, mas o que ninguém pode negar é que existem alguns tipos de casais que nasceram um para o outro.

É uma compatibilidade tão grande que são capazes de inspirar até os mais desiludidos e céticos com todo o amor que alimentam entre si.

Ah, mas então eles não têm problemas? Óbvio que têm sim. Eles discordam, discutem, mas sabem resolver as diferenças com diálogo e paciência.

Diante disso, separamos uma lista com os tipos de casais que mais dão certo e roubam a cena entre os românticos. Confira!

5 tipos de casais que nasceram um para o outro e ninguém pode negar:

1. Os que sabem curtir juntos

Já ouviram aquele lema “sempre tem um mais animado que o outro”? Isso nem sempre dá certo, porque um sempre vai querer ir embora primeiro do rolê.

O casal que sabe curtir na mesma sintonia juntos, gostando das mesmas músicas, é uma dupla que com certeza causa muita admiração e até inveja nos maldosos.

2. Os sociáveis e comunicativos

Sabe aqueles dois que se fecham no mundinho deles? Não conversam com mais ninguém e nem veem mais os amigos… Esse casal não está com nada.

Bom mesmo é aquela dupla comunicativa, que reúne com os amigos dos dois e se diverte muito em pluralidade, sem ciúmes absurdos e com tranquilidade.

3. Que dividem gostos parecidos

“Ai, mas os opostos se atraem”. Nada disso, essa história só funciona nos filmes mesmo. Na vida real é preciso ter um mínimo de compatibilidade com o parceiro para conseguir viver bem.

Seja um casal agro, seja kpoper, seja caseiro. É importante que aja uma certa sintonia para boas conversas e vivências, é claro.

4. Os que sabem resolver as diferenças sozinhos

Não tem nada pior que um casal que briga e coloca todos os amigos e familiares dentro da discussão para opinarem.

O melhor casal, que com certeza poderá viver uma longa história junto, é os que sabem conversar sozinhos, entenderem os pontos de vistas distintos e ponderarem a melhor solução para a problemática.

E isso vai existir em qualquer relação, afinal, ninguém é igual a ninguém!

5. Os que têm planos alinhados

Imagine só um dos integrantes da dupla ser super aérea, sonhador, emprego flexível à viagens e o outro completamente pé no chão, emprego fixo em um escritório e acomodado à rotina?

Imaginou o desastre? Pois é! Para duas pessoas darem certo, é fundamental que os planos estejam alinhados para conseguirem viver lado a lado.

Isso não quer dizer que um não possa viajar sem o outro. É óbvio que duas pessoas adultas não precisam estar grudados 24h. Mas é importante que haja uma compatibilidade grande.

