Muitos não sabem, mas abastecer o veículo em qualquer posto de gasolina desconhecido pode ser um verdadeiro perigo para os motoristas que estão desatentos.

O Instituto Combustível Legal aponta a existência de ao menos oito golpes distintos que os condutores podem cair ao encher o tanque.

Principalmente quando os combustíveis estão muito abaixo do preço convencional, as reclamações dos consumidores após abastecer são diversas.

Pensando nisso, confira alguns dos golpes mais comuns no Brasil e fique de olho para evitar dores de cabeça futuras.

6 perigos que quem é desatento corre quando vai no posto de gasolina

1. Bomba Fraudada

A bomba fraudada é o golpe mais comum de ser encontrado nos postos de combustíveis brasileiros, ainda mais quando o preço está baixo.

Este golpe consiste em mostrar uma quantidade de gasolina no visor da bomba, enquanto a realidade do tanque na verdade é inferior ao que você esperava.

2. Troca de óleo

Como poucos desconfiam que algo está errado na troca de óleo do veículo, este anda sendo outro golpe comum nos postos brasileiros.

Isso porque alguns estabelecimentos colocam o biodiesel abaixo do exigido, misturando com água ou outros sedimentos que acabam interferindo no rendimento do motor.

3. Excesso de álcool na gasolina

O excesso de álcool na gasolina é mais uma das infrações identificadas em estudos da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Isso acontece quando os frentistas adicionam um pouco de etanol hidratado, no tanque que deveria conter apenas gasolina.

4. Combustível batizado

Outro clássico entre os golpes dos postos de combustíveis, temos o combustível adulterado.

Como a própria classificação já indica, a prática consiste na mistura com com outras substâncias químicas, como solventes, podendo assim causar prejuízos ao motor do veículo.

5. Posto Pirata

Em algum local, você certamente já se deparou com um posto que apresenta uma fachada bastante semelhante as encontradas em grandes marcar como a Ipiranga.

Esses são os famosos postos fantasmas, que imitam até mesmo os uniformes dos funcionários para atrair novos clientes, enquanto a realidade é de que não possui qualquer ligação com a rede em questão.

6. Bomba de GNV com pressão acima do permitido

O gás natural veicular (GNV) com a pressão adulterada também anda sendo encontrada com frequência nos postos pela ANP.

Normalmente, quando esse tipo de infração é identificada, a bomba que está atuando de forma irregular é interditada pelo órgão fiscalizador.

