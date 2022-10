Esta é a recomendação do MP para a partida entre Goiás e Corinthians

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu que a partida entre Goiás e Corinthians, prevista para acontecer no próximo dia 15 de outubro, às 19h, seja realizada com torcida única.

A decisão atende a uma recomendação expedida pelo Grupo de Atuação Especial em Grandes Eventos do Futebol (GFUT) do Ministério Público de Goiás (MPGO).

Segundo o MPGO, a orientação é para evitar atos de violência entre as torcidas organizadas das duas equipes, haja visto o histórico de rivalidade entre elas.

Outro fator que motivou a recomendação foi que o espaço físico do Estádio da Serrinha, onde será realizada a partida, não possui vias de acesso exclusivo e seguro para a torcida visitante.

Quando se enfrentaram pelo 1º turno – no dia 19 de junho -, na Neo Química Arena, a torcida organizada do Goiás sofreu uma emboscada da organizada do Corinthians, o que provocou uma batalha campal entre os membros.

Na ocasião, 17 pessoas foram detidas e várias outras ficaram feridas após o confronto utilizando barras de ferro e madeira, além de fogos de artifício.