Mistério ronda carro encontrado pela 2ª vez com ossada humana em Anápolis

Suspeita é que material genético seja o mesmo de vítima já identificada pela Polícia Civil

Augusto Araújo - 18 de abril de 2024

Ossada foi encontrada pela segunda vez em carro carbonizado, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um mistério tem rondado o caso do servidor público Rodrigo Borges de Oliveira, encontrado morto em um carro carbonizado no Monte Sinai, em Anápolis. Isso porque, dois meses após o incidente, foi descoberta uma nova parte de ossada no veículo.

A revelação foi feita no começo da tarde desta quinta-feira (18), após um denunciante anônimo ligar para a Polícia Militar (PM), relatando o que tinha encontrado.

No entanto, ao verificar a situação, foi constatado que se tratava do mesmo automóvel, identificado no dia 07 de fevereiro.

Dessa forma, existe a suspeita de que seja a mesma ossada da ocasião, o que será revelado a partir de análise do material genético.

A reportagem não conseguiu apurar os motivos pelos quais o carro foi deixado na região e não recolhido para um lugar adequado e seguro para a continuidade das investigações.

O que se sabe é que uma equipe da Polícia Científica foi acionada até o local e fez a remoção dos ossos de dentro do carro.

Em tempo

Um dia após a identificação do veículo carbonizado, a PM conseguiu prender o suspeito pela morte do servidor público, que teria sido vítima de latrocínio.

O homem, de 42 anos, foi encontrado amordaçado e as mãos amaradas dentro do porta-malas do automóvel.

O suposto autor do crime teve a localização identificada pelos agentes da PC após o rastreamento do celular da vítima, que foi levado durante o delito.