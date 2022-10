Fenômeno deve fazer Goiânia e outras regiões do estado receberem temporal poucas vezes visto

O fim de semana deve ser de chuvas ainda mais volumosas que as registradas em Goiás nesta sexta-feira (07). A previsão é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

Com previsão de 70 mm de precipitações para este sábado (08), o Sul, Sudeste e Centro goiano serão os mais atingidos. Segundo o gerente instituto, André Amorim, as regiões se destacam em relação aos alertas para alagamentos, rajadas de vento, grande quantidade de descargas elétricas e fenômenos adversos, como granizo.

“Todo o estado está sob alerta, mas nas cidades de Goiânia para baixo nota-se um volume mais considerável. São chuvas que a gente chama de convectivas, pela subida do ar quente e descida do ar frio, que são muito intensas e vem acompanhada de ventanias”, explica ao Portal 6.

O meteorologista também chama a atenção para o risco de queda de árvores e assoreamento em locais com morros e serras. “O volume de água que entra no solo pode gerar desabamentos sim, por isso a recomendação é ficar longe das áreas de perigo. Outro alerta é quanto ao lixo, principalmente em Goiânia, que contribui para criar pontos de alagamento na cidade”, acrescenta.

A tendência é que o tempo chuvoso siga até domingo (09), com pequenas aberturas do sol. Na próxima semana, porém, a tendência é de sol e tempo mais aberto. “Ainda estamos sob forte calor, então pode ficar abafado ainda que bastante nublado. Na segunda, a previsão já é começar a abrir, com pancadas de chuvas esparsas e isoladas”, indica.