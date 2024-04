Saiba o que abre e fecha durante o feriado do Dia do Trabalhador em Goiânia

Durante período, alguns estabelecimentos ficarão fechados enquanto outros funcionarão em horário especial

Gabriella Pinheiro - 30 de abril de 2024

Goiânia. (Foto: Divulgação/ Sefin)

A chegada do feriado do Dia do Trabalhador, que acontece nesta quarta-feira (1º), vai impactar o horário de funcionamento de alguns estabelecimentos em Goiânia.

Durante a data, alguns órgãos da repartição pública ficarão fechados e o retorno acontecerá na quinta-feira (02).

Em contrapartida, comerciais como shoppings da capital seguirão funcionando ao longo do período, mas em horários especiais.

Atende Fácil

Ao longo da quarta-feira (1º), as unidades do Atende Fácil ficarão fechadas. O atendimento será retomado na quinta-feira (02), das 07h às 19h.

Centro de Zoonoses

Durante o período, o Centro de Zoonoses funcionará em regime de plantão. Os cidadãos que presenciarem animais agressivos podem acionar o órgão por meio dos telefones (62) 3524-3131 ou 3524-3130.

Em caso de mordida, a pessoa deve procurar com urgência uma unidade de saúde mais próxima.

Saúde

As 15 unidades de saúde, que funcionam 24 horas por dia, continuarão atendendo casos de urgência e emergência, conforme a classificação de risco.

Em situações de urgências e emergências em residências, locais de trabalho e vias públicas, a população deve acionar uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) por meio do número 192.

Fiscalização Ambiental

Durante o feriado, o atendimento da Fiscalização Ambiental seguirá funcionando normalmente. O plantão fiscal atenderá denúncias ambientais recebidas pelo telefone 161.

Atendimento às mulheres vítimas de violência

A Casa Abrigo Sempre Viva, responsável por atender mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, continuará atendendo ao longo da quarta-feira.

O espaço fica aberto 24 horas por dia, tem capacidade máxima de acolhimento de 50 mulheres e possui psicóloga, assistente social e outros profissionais especializados em lidar com ocorrências do gênero.

Guarda Municipal

A Guarda Municipal funcionará normalmente no Dia do Trabalhador. Em casos suspeitos, a população pode entrar em contato por meio do telefone 153.

Assistência Social

O feriado não irá impactar na atuação das equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas), que continuarão percorrendo as ruas de Goiânia realizando busca ativa 24 horas por dia.

Os interessados podem entrar em contato por meio do telefone (62) 3524-7389.

Central de Óbitos de Goiânia

A Central de Óbitos de Goiânia estará funcionando 24 horas por dia durante todo o feriado.

CMTC

Os ônibus do transporte coletivo de Goiânia circularão no Dia do Trabalhador com planilha de horário, com 3.469 viagens.

A Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) orienta os passageiros da Rede Metropolitana de Transporte Coletivo (RMTC), que utilizem o aplicativo SiMRmtc para conferir os horários disponibilizados e a previsão da chegada dos ônibus.

Comurg

Os serviços essenciais de limpeza, como varrição, coleta de lixo orgânico, serviços de roçagem, remoção, ajardinamento e viveiros por escala manterão funcionamento das operações essenciais de limpeza.

Em casos de queda de árvores e recolhimento de animais mortos, os serviços não sofrerão interrupção. O acionamento pode ser feito pela Central de Atendimento (62) 3524-8555, pelo aplicativo Prefeitura 24 horas ou WhatsApp da Comurg (62) 98555-8555.

Limpa Gyn

Os serviços de coleta, realizados pelo Consórcio Limpa Gyn, seguirão normalmente na quarta-feira (1º).

Mutirama e Zoológico

Os parques Mutirama e Zoológico estarão de portas abertas no Dia do Trabalhador. O Mutirama funciona das 10h às 16h, com entrada gratuita.

Já o Zoológico, receberá o público das 08h30 às 17h, com compra de ingressos até às 16h na bilheteria. O valor da inteira é de R$ 5 enquanto da meia é R$ 2,50.

Shoppings

Araguaia Shopping

As Lojas e Quiosques do local estarão fechadas na quarta-feira (1º). Já a praça de alimentação e lazer abrirá às 10h e fechará às 22h.

Goiânia Shopping

A praça de alimentação e lazer abrirá das 10h às 22h, enquanto os restaurantes abrirão às 11h30 com fechamento às 23h. Lojas e quiosques não terão atendimento durante a data.

Passeio das Águas Shopping

A área de alimentação e lazer estará aberta das 10h às 11h, enquanto os restaurantes funcionarão das 11h30 às 23h. As lojas e quiosques ficarão fechadas durante a data.

Shopping Flamboyant

Durante o feriado, as áreas de alimentação e lazer estarão abertas, das 12h às 22h, enquanto as lojas ficarão fechadas.

Já os restaurantes do Polo Gastronômico seguirão em horários diferenciados e ampliados.