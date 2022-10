Motorista que causou acidente fatal em Anápolis estava bêbado e foi preso

Pedro Henrique de Sousa Lima, de 22 anos, foi preso pela Polícia Militar depois do acidente que matou um homem na BR-414, na manhã desta sexta-feira (07), em Anápolis.

Ele fez exame de corpo de delito na delegacia por volta das 12h. A embriaguez foi constada pelo teste do bafômetro, realizado no hospital para o qual o rapaz foi encaminhado após o acidente.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima, que estava num Fiat Palio, foi surpreendida pelo VW Voyage de Pedro Henrique, que invadiu a pista contrária e causou uma colisão frontal.

O Voyage ainda rodou na pista e bateu também em uma viatura da Polícia Militar que passava pela região.

O motorista do Palio morreu na hora. Ele teve hemorragia interna maciça secundária a politraumatismo, com danos sobretudo na cabeça e no tórax. Os dois policiais tiveram ferimentos leves e não correm risco de morte.