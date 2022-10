Mulher é flagrada passeando com o namorado na coleira e vídeo divide opiniões; assista

Um casal andando na rua, com sacolas de compras em um dia de sol, não seria motivo para muitos alardes, exceto o fato de um deles estar sendo guiado com um cinto no pescoço, como um cachorro durante o passeio.

Parece bastante bizarro, né? Mas foi o que aconteceu em um vídeo capturado por uma outra pessoa que passava pelo local. A mulher estava puxando o parceiro pela espécie de coleira que ela mesmo improvisou.

Enquanto ela o arrasta de um lado para o outro, pelo pescoço, ele carrega todas as sacolas e ri da situação.

Apesar de ter viralizado nas redes sociais, não foram divulgadas as identidades dos envolvidos, nem mesmo a localização.

Nos comentários, diversos internautas se divertiram com o caso, enquanto outros acharam um absurdo e questionaram a postura da mulher.

“Se fosse ao contrário, era caso de polícia”, disse um usuário do Facebook, bastante bravo com a situação. Enquanto outras brincaram “se não for assim, eu nem quero”, “só namoro agora se for assim”.

Assista