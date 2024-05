6 marcas que não existem mais, mas dão muita saudade aos brasileiros

Elas marcaram toda uma era de gerações, ficaram famosas naquela época, mas depois desapareceram

Magno Oliver - 02 de maio de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal Orlando Berti)

Quem foi criança nas últimas décadas sabe que tiveram marcas naquele momento que, sem dúvidas, tocaram o coração de uma geração inteira e hoje deixam muita saudade!

É por isso que, pensando nos que sentem falta, hoje fizemos uma lista para uma viagem no tempo! Embarque conosco e relembre!

1. Livraria Saraiva

Em 2023, os leitores tiveram a perda muito triste de uma marca querida. A Livraria Saraiva teve sua falência decretada pela 2º Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo. Assim, o pedido foi feito pela própria empresa por conta de uma dívida de R$ 675 milhões.

2. Kodak

Queridinha no ramo das fotografias, na década de 1970, a Kodak chegava a comandar 80% das vendas de câmeras e 90% de filmes fotográficos. No mesmo momento de auge, acabou criando o seu declínio: a câmera digital.

3. Blockbuster

Atire o primeiro VHS quem nunca foi a uma Blockbuster, não é mesmo? A companhia perdeu espaço no mercado por conta da chegada dos serviços de streaming em demanda, como Netfliz e Amazon Prime Vídeo.

4. Celulares da Blackberry

A Blackberry chegou a atingir mais de 50% do mercado de celulares nos Estados Unidos, no ano de 2007. Com o lançamento do iPhone, a empresa não deu atenção para as inovações, como o touch-screen e acabou perdendo espaço no mercado.

5. Atari

Ela foi gigante e a pioneira no início do mundo dos consoles de videogames, na década de 1980. Com o surgimento de novas concorrentes, como a Nintendo, e a evolução dos consoles, a Atari acabou tendo que enterrar milhares de fitas não vendidas e arcar com um prejuízo enorme.

6. Creme dental Kolynos

Por fim, uma das mais famosas até hoje e que causa muita nostalgia em jovens e adultos. A Kolynos surgiu nos Estados Unidos no ano de 1908. De embalagem verde e amarela, comerciais que ficaram famosos na televisão, como o famoso jingle “Kolynos, ah!”.

Assim, o fim da era da Kolynos veio em 1997, quando a Colgate-Palmolive comprou a marca e trocou o nome para Sorriso.

