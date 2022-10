Funcionária escapou do trabalho para viajar e deu de cara com quem não podia no avião

Para uma funcionária identificada como KLizth Bc, a expressão “o mundo é tão pequeno” nunca foi tão verdadeira quanto o dia em que ela simplesmente teve uma enorme surpresa ao dar uma escapadinha do trabalho para tirar umas pequenas férias.

Acredite, a única coisa que ela desejava era fugir um pouquinho de tudo que lhe causava dor de cabeça e por isso, ela decidiu que descansaria fora da cidade.

No entanto, o que ela claramente não poderia imaginar é que iria encontrar o próprio chefe no voo rumo ao tão sonhado descanso.

Logo que encontrou o chefe no mesmo voo, por um momento, a trabalhadora até que tentou se esconder para evitar levar aquela bronca e seguir com a desejada viagem. Porém, o sonho veio por água a baixo quando o patrão a reconheceu.

Diante da situação, a funcionária apenas tirou o celular do bolso e começou a gravar a reação surpresa que o diretor teve ao vê-la. Inclusive, a própria mulher compartilhou o vídeo no TikTok com a legenda “Como quando você foge e encontra seu chefe no mesmo voo”.

A situação vivida pela jovem foi tão inusitada que está viralizando nas redes sociais desde o momento em que foi publicada.

Os internautas não deixaram o acontecimento passar em branco e deixaram milhares de reações no post como “hahahaha você é aquele 1% de chance que sempre se fala” e “ahahaha esse olhar foi… não estou dizendo nada porque também não pedi permissão aos recursos humanos.”