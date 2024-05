6 sinais de que seu namorado não será um bom marido

É preciso identificar isso o quanto antes para não mergulhar em uma bolha perigosa

Anna Júlia Steckelberg - 06 de maio de 2024

(Foto: Reprodução/Pexels)

A real é que ninguém conhece uma pessoa de verdade e para valer, inclusive até aquele que escolhemos para namorar. Por exemplo, você já parou para pensar se seu namroado realmente será um bom marido?

O que queremos dizer é que muitos casais só conhecem o caráter do parceiro ou parceira quando estão bem aprofundados na relação.

Isso quer dizer que com a construção de uma forte intimidade, as máscaras caem e descobrimos o que tem de fato do outro lado.

E aí, minha amiga, isso pode ser tarde demais. Por isso, hoje trouxemos uma lista para você identificar logo de primeira se seu companheiro é um partidão ou não.

6 sinais de que seu namorado não será um bom marido

1. Ele usa agressões verbais

Não é nem um pouco saudável ter um parceiro ou parceira ao lado que usa de agressões verbais para controlar a situação.

Assim como a violência física, o uso grosseiro de palavras e xingamentos podem trazer muito medo, ansiedade e depressão. Não aceite um relacionamento marcado por isso!

2. Há ameaças e chantagens

Uma relação saudável não tem nem um pouco de ameaças e chantagens, sejam elas como forem.

Aquela violência psicológica que faz você ter medo de sair do relacionamento ou ter qualquer comportamento é muito doentio!

3. Chama todas as suas ex’s de loucas

Se tratando dos homens, alguns que são mais desonestos costumam culpar a ex pelo fim do antigo relacionamento e por todos os problemas que eles enfrentaram.

O que acontece é que eles gostam de fugir da responsabilidade que tiveram sobre aquela relação conflituosa.

4. Concorda com aquele amigo que trai

Se a pessoa pela qual você está em um relacionamento costuma passar pano para aquele amigo que trai, é hora de rever a sua relação.

Afinal, um namorado que não é contra esse tipo de comportamento é porque não vê problema em fazer isso também.

5. Ciúme copioso

O ciuminho bobo que migra para aquele possessivo e doentio é um traço marcante de relacionamento tóxico!

Esse problema deixa a relação um verdadeiro campo minado, onde o abusador quer controlar cada passo do outro, justificando tudo pelo ciúme.

6. É grosso com a mãe

Por fim, caso seu namorado trate a mãe com muita grosseria e falta de educação é um verdadeiro alerta para você.

O que acontece é que esse tipo de pessoa tende a refletir esse comportamento sobre seu companheiro, afinal, é esse o parâmetro que ela possui de família.

