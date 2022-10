O reality-show “Largados e Pelados” (Discovery) é um programa de resistência que mostra a sobrevivência de dois integrantes que se encontram pela primeira vez em uma mata e precisam sobreviver por 21 dias, mas com um detalhe: sem usar nenhuma peça de roupa.

A série possui 14 temporadas e, ao longo deste tempo, vários participantes tiveram que enfrentar perrengues terríveis para conseguirem chegar até o final da jornada.

Picada de insetos peçonhentos e condições climáticas desfavoráveis são alguns dos desafios enfrentados pelos integrantes da jornada.

Se você ficou curioso (a) sobre a trajetória, veja quais são as principais complicações que os membros do reality show já passaram durante o programa.

6 perrengues terríveis que os participantes de Largados e Pelados já passaram

1. Anzol no dedão

A participante da 14ª temporada, Cheeny Plante, acabou se ferindo um anzol no dedão enquanto estava na África do Sul. A mulher acabou precisando de atendimento médico para conseguir retirar o item do corpo.

“A única opção que eu tive foi cortar o anzol e passá-lo inteiro por dentro do dedão dela”, afirmou a profissional que atendeu ela.

2. Testículo rasgado

Em um dos episódios de “Largados e Pelados: A Tribo”, o integrante EJ Snyder acabou passando por um perrengue daqueles.

O homem acabou escorregando em uma árvore, ao cair em um pântano, e acabou rasgando os próprios testículos em um galho.

Com a queda, o participante foi atendido no local e recebeu duas opções: desistir da competição e ir para uma unidade de saúde ou fazer o procedimento ali mesmo e continuar no jogo. Mesmo com o risco de infecção, ele decidiu continuar na competição.

3. Picada do Inseto mais doloroso do mundo

Durante a gravação da 13ª temporada da série, os participantes Fernando Calderon e Dani Beau receberam a picada de inseto mais dolorosa do mundo.

A mulher acabou levando uma picada da formiga-cabo-verde na sola do pé. Já o homem, levou uma picada da formiga na mão.

“De verdade, parece que alguém pegou uma agulha enorme e enfiou através do meu osso. Como algo tão pequeno pode doer tanto? Parece que alguém pegou uma marreta, esmagou meu pé em mil pedaços, e depois eu pisei em brasas”, disse Dani.

4. Picada no pênis

Outra história envolvendo uma picada de um inseto aconteceu com Duke Brady em um episódio da 9ª temporada. Ao pisar acidentalmente de um ninho de vespas, ele acabou recebendo uma picada de uma vespa no pênis.

De acordo com ele, a dor foi tão intensa que a produção precisou aumentar a censura nos “países baixos” devido ao inchaço no local.

5. Hipotermia

Em um dos episódios da 8ª temporada do programa, a militar Samantha Ohl teve que enfrentar diversas tempestades, fome e temperaturas baixíssimas. A mulher acabou desenvolvendo um quadro de hipotermia moderada e teve que ser levada às pressas até um hospital mais próximo.

6. Leões por perto

Durante a 11ª temporada do programa, os participantes Kaiela Hobart e Tim Phillips vivenciaram uma situação apavorante. A dupla acabou encontrando pegadas de leão próximo ao acampamento e chegaram até a ouvir o barulho do felino devorando uma presa durante a noite.

