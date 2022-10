Destino de mulher que ganhou mais de R$ 150 milhões na loteria é desolador

Uma mulher, de 56 anos, teve um final trágico após ganhar € 31 milhões (aproximadamente R$ 157 milhões, na cotação atual) na loteria e caso impressionou o mundo todo.

Margaret Loughrey vivia em Tyrone, Belfast, na Irlanda, e explicou, enquanto vivia, que estava desempregada, sobrevivendo com pouquíssimo dinheiro, em 2013.

Foi quando a sorte se virou para ela, premiando a mulher com os milhões em um jogo de jackpot. O problema foi que todo o dinheiro só trouxe infelicidade, segundo ela.

A irlandesa explicou que alcançar o topo do pódio entre os holofotes tem muitos lados negativos. “As pessoas pensam que você estará no topo do mundo com esses US$ 37 milhões, mas não é um bom lugar para se estar”, disse ela em entrevista, à época.

Inclusive, em 2015, um tribunal ordenou que ela completasse 150h de serviço comunitário após considerar Margaret culpada por agredir um motorista de táxi.

Em 2021, outro tribunal a ordenou pagar a um ex-funcionário € 30 mil (em média, R$ 150 mil), devido a um suposto processo de demissão injusta.

A mulher explicou que foi caluniada e roubada em diversas ocasiões e todos esses fatores fizeram com que ela se afastasse de todo mundo.

“Lamento ter ganho na loteria. Eu costumava ser uma pessoa feliz e tudo o que isso fez foi destruir minha vida. Eu nunca terei paz enquanto eu viver”, disse ‘Sunday Life’.

“Desculpe, ganhei na loteria. Claro que ganhei. Antes eu era uma pessoa feliz. Sou um ser humano e tudo o que isso fez foi destruir minha vida”, explicou antes de falecer.