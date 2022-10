Esses são os principais bares para quem quer fugir do sertanejo em Goiânia

Conhecida como a capital da música sertaneja, Goiânia é, sem dúvida, um dos principais pontos de origem das principais duplas e cantores do segmento musical no país.

Artistas como Bruno e Marrone, Leonardo e Zezé Di Camargo e Luciano são alguns dos destaques que tiveram origem na capital.

Apesar do título, não é apenas o sertanejo que é dominante no município. Quando o assunto é música, ritmos como rock, samba e pagode também estão entre as especialidades da “casa”.

Com um aumento de festivais e públicos consumidores desses estilos, se tornou mais comum bares e restaurantes goianienses investirem em músicas que fogem do tradicional sertanejo.

Pensando nisso, o Portal 6 preparou uma lista com algumas opções para quem quer curtir algo bem diferente em Goiânia.

1.Tapera’s Bar

Para os goianienses que são fascinados pelo pagode e samba, o Tapera’s Bar pode ser a opção ideal na cidade.

Localizado na Vila Santa Isabel, o lugar é aberto às sextas e sábados, a partir das 21h. Já aos domingos, as portas se abrem às 18h30.

Por lá, é possível vivenciar o melhor do segmento musical com apresentações ao vivo e um cardápio variado de comidas e bebidas.

Taberna Music Pub

Destinado aos rockeiros de ‘carteirinha’, o Taberna Music Pub é mais uma opção para quem quer fugir dos costumeiros estabelecimentos sertanejos.

O lugar oferece um vasto repertório no espectro rock, além de um ambiente aconchegante e uma decoração bastante divertida.

O bar também conta com música ao vivo, com apresentações de diversos artistas e bandas, e karaokê todas as quartas-feiras.

Localizado no Setor Bela Vista, o local funciona de quarta a domingo com abertura da casa a partir das 20h.

Coronel 1889

Oferecendo um clima bastante descontraído, o Coronel 1889 é uma alternativa para aqueles que adoram um bom “forrózin”.

O estabelecimento fica no Setor Sul e oferece uma diversidade de atrações como música ao vivo, comida de boteco e as típicas cervejinhas geladas.

O espaço funciona de segunda à sexta, das 11h às 14h30, aos sábados, das 21h às 03h, e aos domingo, das 19h às 00h.

Breguellas

Conhecido por oferecer um rolê alternativo, o Breguellas é um espaço destinado para quem curte um bom show de MPB.

O bar é conhecido pelo ambiente arejado e amplo ideal para reunir amigos e aproveitar os shows ao vivo de bandas e artistas locais.

O estabelecimento fica localizado no Setor Oeste e funciona de segunda à sexta, das 16h às 00h, e sábado, das 09h às 20h.

Metrópolis

Localizada no Setor Sul, a casa noturna Metrópolis é o ambiente ideal para balançar o esqueleto com os amigos ao som de música eletrônica.

O ambiente funciona às quartas, quintas, sextas e sábados, com diferentes programações e atrações, dependendo da data escolhida.

Recentemente, a casa passou por uma reforma, o que fez com que o espaço oferecesse ainda mais conforto aos visitantes e aumentasse o tamanho.

6.Don Guina Pub

Com um vasto repertório musical que vai de blues, jazz até bossa nova e rock, o Don Guina Pub é mais uma opção para fugir do sertanejo, em Goiânia.

Apesar de parecer engraçado, o lugar é conhecido pelo “mal atendimento” feito de forma proposital, mas respeitosa, para divertir os clientes.

O comércio possui uma decoração alternativa e exótica, bastante diferente dos costumeiros estabelecimentos do município.

Por lá, é possível se deliciar nos diferentes pratos e petiscos contidos no cardápio e nas cervejas geladas que chegam a dar “água na boca”.

O funcionamento é de terça à domingo, das 17h às 01h, e o comércio fica localizado na Avenida 2ª Radial, na Vila Redenção.