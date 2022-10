Pessoas que possuem uma inteligência acima da média e possuem algumas características únicas, que os outros não tem.

Essas são, inclusive, alguns sinais que determinam o nível do QI delas!

6 sinais que revelam que a inteligência que você tem é acima da média:

1. Sofrer de insônia

Acredite se quiser, mas pesquisas apontam que as pessoas inteligentes possuem costumam ter hábitos noturnos, seja melhor desempenho ou raciocínio potencializado durante algumas tarefas.

E não para por aí, as pessoas que conseguem adaptar isso tranquilamente em sua rotina são as que são mais inteligentes.

2. Ter muita criatividade

As maiores mentes do mundo são marcadas pela criatividade.

O que acontece é que essas pessoas têm a cabeça muito aberta, conseguem pensar de forma clara, flexível e conseguem fugir de padrões.

3. Falar palavrão

Você pode não acreditar, mas segundo um estudo realizado com pessoas de 18 a 22 anos, os jovens que xingavam com mais frequência tinham um vocabulário melhor do que os jovens que não xingam tanto.

Então, se sua mãe briga muito com você por conta de seus palavrões, está na hora de dizer para ela que isso pode ser até um ponto positivo.

4. Ser curioso

Uma pessoa genuinamente curiosa é também um alguém sábio, já que sente a necessidade de conhecer coisas novas e entende que todo conhecimento é pouco.

Ter esse traço significa que você é humilde a ponto de se permitir entrar em contato com novas informações, te fazendo alguém inteligente.

5. Ser solitário

Pessoas geniais preferem passar mais tempo consigo mesmo do que com os outros.

O que acontece é que essas pessoas aproveitam esse tempo para a introspecção, ajudando na leitura, aprendendo e assim por diante.

6. Ser desorganizado

Por último, esse é mais um hábito condenado por muitos, mas aceito dentro da comunidade dos nerds.

Um estudo da Universidade de Minnesota, constatou que o ambiente desorganizado pode estimular a criatividade desse tipo de pessoa.

