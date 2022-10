Coronel Adailton diz que candidatura à Prefeitura de Anápolis “não fugiu do radar, mas não é foco”

Deputado estadual reeleito, Coronel Adailton (PRTB) não descartou se lançar candidato à Prefeitura de Anápolis. Todavia, disse que ainda não pensa no pleito de 2024.

Em entrevista ao Portal 6, o parlamentar, reeleito com mais de 25 mil votos, disse que dá prioridade as ações de mandato e evita as negociações do xadrez municipal.

“O pensamento em 2020 era muito próprio naquele período, de instabilidade da nossa cidade. Isso não fugiu do nosso radar, mas também não é nosso foco. O foco hoje é exercer o mandato. É trabalhar como deputado estadual, buscando a melhoria da qualidade de vida da nossa gente”, asseverou.

Adailton aponta ainda que é importante manter o grupo político unido para que a candidatura escolhida chegue com força daqui a dois anos.

“Claro que mais próximo da eleição seremos consultados e haveremos de manter nosso grupo unido. Mas tem muitos nomes bem resolvidos e prontos a buscar essa candidatura, já que o Roberto não pode mais ser reeleito. Temos que fortalecer o grupo. O time tem que estar bom. Isso vamos resolver mais adiante, no momento certo”, ponderou.

Apostas para sucessão

Questionado sobre nomes que saem fortalecidos da eleição deste ano, o deputado citou dois que foram candidatos à Câmara Federal: Márcio Correa (MDB) e Leandro Ribeiro (PP). Para Adailton, um dos dois tem grandes chances de suceder Roberto Naves.

“O próprio eleitor nos questiona sobre isso [nomes para 2024]. Foco nos nomes de Leandro Ribeiro e Márcio Correa. Esses dois estão prontos a serem candidatos. Neste momento, ficaremos aí. Eles não foram eleitos e já pensam, ou alguém já pensa por eles, e está colocando-os para a disputa. Acredito que são dois bons nomes”, frisou.

Veja a entrevista na íntegra: